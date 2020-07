Une formule hybride pour la 23e année des RIDM

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, l’organisation des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) a annoncé mardi qu’elle allait tenir du 12 novembre au 2 décembre un festival « hybride », en proposant à la fois des événements publics et en ligne.

Pour l’occasion, le programme des RIDM sera d’abord accessible en ligne, et ce, sur trois périodes de sept jours , peut-on lire dans le communiqué. Des tables rondes virtuelles seront également proposées afin de créer et de stimuler le dialogue entre les cinéastes et le public .

L’organisation soutient que des événements physiques moins concentrés vont toutefois avoir lieu.

La présentation d’œuvres cinématographiques en salle demeure plus que jamais la raison d’être et la passion qui guide l’équipe des RIDM. À travers la conception de ce premier volet en ligne, nous espérons pouvoir encore mieux servir les cinéastes et leurs films grâce à une meilleure prise en compte des technologies numériques pour les années à venir , a affirmé la directrice générale des RIDM, Sofia Laroussi, par voie de communiqué.

La programmation complète des 23es RIDM sera dévoilée le mercredi 21 octobre 2020.