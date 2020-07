Bureaux de Service Canada fermés : Sylvie Bérubé s’impatiente

Les bureaux ont été fermés à fin mars, en plein coeur de la pandémie de la COVID-19. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé la réouverture graduelle de 90 des 310 bureaux au pays d’ici la fin du mois, sans spécifier lesquels seront concernés. Déjà 11 d’entre eux ont rouvert la semaine dernière, notamment à Montréal, Québec et Gatineau.

Pour la députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, cette décision n’est pas logique et elle brime les régions éloignées.

Encore une fois, les régions sont oubliées au détriment des grands centres, déplore Sylvie Bérubé. On peut comprendre le besoin du confinement, mais quand on fait une grande réouverture, pourquoi ne pas penser aux régions? En plus, on a priorisé des zones chaudes alors que notre bilan régional est bon. Elle est où la logique là-dedans?

Accès à Internet

Selon la députée bloquiste, les solutions en ligne proposées par Service Canada ne répondent pas aux besoins de tous les citoyens.

On reçoit beaucoup d’appels de gens qui ont besoin de ces services, affirme-t-elle. La réalité de notre région, c’est que plusieurs citoyens ne sont pas à l’aise avec Internet ou n’y ont simplement pas accès. Ce sont des bureaux essentiels et on veut une réponse claire sur le plan de réouverture de Service Canada, dans un délai raisonnable.

Pas les passeports

Dans son plan annoncé le 7 juillet, Service Canada annonçait que les services en personne vont reprendre graduellement pour le traitement des demandes relatives au numéro d’assurance sociale, aux prestations d’assurance emploi, au Régime de pensions du Canada, aux prestations de Sécurité de la vieillesse et aux demandes de passeport pour un voyage essentiel.

Les services de passeport et de biométrie ne seront cependant pas offerts au cours de la première étape de réouverture des Centres.