Le Nouveau-Brunswick élargit sa catégorie des travailleurs essentiels

Les travailleurs de soutien à domicile du secteur privé et les travailleurs de soutien à l'apprentissage précoce et à la garde d'enfants qui fournissent des soins directs sont maintenant admissibles à la prestation, et ce, de façon rétroactive. La période comprise pour cette rétroaction est du 19 mars et le 9 juillet.

Les travailleurs de soutien travaillant dans les garderies éducatives recevront pour leur part des paiements mensuels échelonnés sur une période de 16 semaines, rétroactifs au 19 mai.

Ce programme vise à aider les travailleurs de première ligne qui fournissent des soins personnels à notre population vulnérable , a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder. Ces travailleurs sont essentiels à notre rétablissement de la COVID-19, et je les remercie de pour leur contribution.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, a quant à lui souligné que le secteur de l'éducation de la petite enfance a toujours joué un rôle important dans le soutien de l'économie.