Pleins feux sur l’art public : cap sur Grande Rencontre

Si vous avez fréquenté les lieux, impossible de passer à côté. Cette impressionnante couronne de laurier intitulée Grande Rencontre est une création du collectif d'artistes Cédule 40.

On a voulu faire une oeuvre qui glorifie le sport et la culture. À un moment donné, on a eu un flash. On est partis avec l'idée de la couronne de laurier. On s'est dit ça fait prestigieux, Festival de Cannes, ça fait aussi sport, réussite et excellence. On se l'est appropriée avec notre esthétique un peu plus géométrique. On a aussi gardé la couleur or qui est une couleur de prestige, d'excellence et de beauté , souligne l'artiste Étienne Boulanger.

Les défis ont été nombreux lors de la réalisation de cette sculpture. C'est quand même une des plus difficiles qu'on a eu à réaliser. Premièrement, ce sont deux éléments très hauts et les deux branches de laurier, les pointes ne se touchent pas. Ça a été un sale défi d'ingénierie et aussi de gars de shop. Autant les artistes que les soudeurs peuvent apprécier cette oeuvre-là! , fait valoir Étienne Boulanger

Le collectif Cédule 40 a été créé en 2005 et il est composé des artistes Noémie Payant-Hébert, Sonia Boudreau, Julien Boily et Étienne Boulanger.