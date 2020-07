La présence de coyotes force la fermeture d'une partie de la forêt Assiniboine

Dans un communiqué envoyé mardi, l'administration municipale affirme que la présence des canidés l'oblige à fermer la zone boisée entre les avenues Corydon et Grant, et entre le chemin Chalfont et la limite ouest du terrain de golf Tuxedo.

Selon la Ville de Winnipeg, plusieurs personnes ont observé des coyotes présentant des signes d'un comportement prédateur.

Prise en consultation avec Conservation Manitoba, la fermeture de la forêt Assiniboine est active pour une durée indéfinie.