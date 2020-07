Le train de Charlevoix de retour sur les rails le 23 juillet

Le train de Charlevoix va reprendre du service, à compter du 23 juillet prochain. Les trajets seront offerts jusqu’à la mi-octobre entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie.

La direction souhaite profiter de l’abondance de touristes dans la région de Charlevoix. Ils sont plus nombreux qu’à l’habitude et leurs séjours sont plus longs.

Ça n'a jamais arrêté. La centrale téléphonique a toujours reçu des demandes pour voir si le train allait revenir. Cet après-midi, on a déjà commencé à faire des rappels aux clients pour leur annoncer la bonne nouvelle , affirme la directrice générale du train de Charlevoix, Nancy Belley.

Le projet de relance avec trajets plus courts a été présenté et approuvé mardi matin au conseil d’administration.

Deux trains plutôt qu'un

Deux trains à la fois, au lieu d’un seul, vont effectuer cinq départs par jour. Les convois de quatre wagons vont pouvoir accueillir un peu plus d’une centaine de personnes à la fois.

Le train de Charlevoix va fonctionner à la moitié de sa capacité habituelle en raison des mesures sanitaires.

Les visiteurs auront le choix entre deux forfaits.

Le client va devoir nous dire de quel endroit il part, soit de Baie-Saint-Paul ou de La Malbaie. Le premier forfait, c'est l'escapade. On fait le trajet d'une ville à l'autre et on a à peu près trois heures à destination avant de revenir. L'autre, c'est la balade en train pour les gens qui veulent faire l'aller-retour avec un arrêt d'environ une demi-heure , mentionne Nancy Belley.

Vente téléphonique

La vente des billets va se faire uniquement par téléphone.

Ça prend vraiment quelqu'un qui puisse positionner le client et nous assurer que les mesures de distanciation physiques soient respectées. Il faut aussi parler avec le client pour s'assurer que le port du masque sera obligatoire en tout temps à l'intérieur du train , explique Nancy Belley.

Réembauches

La reprise partielle des activités va aussi permettre au Train de Charlevoix de réembaucher plusieurs des 65 employés qui avaient perdu leur emploi à la mi-mai en raison de la pandémie. La direction avait alors annoncé l'annulation complète de la saison.

C'est une excellente nouvelle. Avec les nouvelles mesures, les spécialités qu'on recherche, l'expertise au niveau du service à la clientèle, on pense que c'est 35 à 40 personnes qui vont être rappelées au travail , estime Nancy Belley.

Les billets seront mis en vente mercredi matin à partir de 8 h.