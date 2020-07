Plus de 50 000 $ pour le Centre national de cyclisme de Bromont

Une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 57 240 dollars a été octroyée par Québec dans le but d'améliorer les pistes et les sites de pratiques extérieurs.

Le centre souhaite notamment modifier et améliorer la zone d'initiation aux sauts, remblayer et niveler des plateaux d'initiation et aménager un accès aux sentiers de vélo de montagne.

Cette subvention sert essentiellement à améliorer toutes nos infrastructures qui servent à l’année hors projet du vélodrome. Chaque année, on doit faire l’entretien et améliorer nos infrastructures pour toujours être à jour au niveau de la pratique du BMX, du vélo de montagne et du cyclisme. Le centre national en avait vraiment besoin , explique Olivier Bruguier, directeur des programmes sportifs.

La subvention va aussi permettre l’installation de modules de bois et ainsi éviter l'entretien des entretiens après chaque pluie par des bénévoles.

Les installations sont utilisées à la fois par les amateurs et les cyclistes professionnels.