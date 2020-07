Pas de nouveaux cas de COVID-19 dans l’Est-du-Québec

Les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord ne rapportent pas de nouvelles guérisons non plus.

Le nombre de cas totaux depuis le début de la pandémie est donc de 62 au Bas-Saint-Laurent (59 guéris, deux décès), 192 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (182 guéris, 9 décès) et 124 sur la Côte-Nord (118 guéris, aucun décès).

Dans cette dernière région, quatre cas ont récemment été découverts à la scierie des Outardes, près de Baie-Comeau. La compagnie Produits forestiers Résolu, propriétaire de l’usine, indique que la quasi-totalité des employés de l’usine ont déjà subi un test de dépistage.

Au Québec, on dénombre 109 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 56 730. Cinq nouveaux décès ont été enregistrés dans le dernier bilan provincial.