Un voyageur hors bulle atlantique atteint de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

L'individu est en auto-isolement, confirment les autorités de santé publique.

Les Néo-Brunswickois qui sortent de la province, sauf pour les trois autres provinces atlantiques, doivent obligatoirement s'isoler durant 14 jours en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

La province recense deux cas actifs de la maladie et ne compte aucune hospitalisation à l'heure actuelle.

Alors que l'été bat son plein dans les Maritimes, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick rappelle au gens de respecter les gestes barrières le plus possible, même avec la famille et les amis.

Selon la Dre Jennifer Russell, les accolades et les photos de groupe sont permises, mais le nombre de personnes incluses doit être limité au minimum.

La Santé publique rappelle que des éclosions de COVID-19 sont encore possibles et que les risques de transmission sont directement proportionnels au nombre de contacts rapprochés que chaque personne choisit de faire.

À lire aussi : Un nouveau cas de COVID-19 dépisté à l'Île-du-Prince-Édouard

La Dre Russell recommande aussi fortement le port du masque dans les lieux publics fermés et lorsque la distanciation physique est impossible.