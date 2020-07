Le centre d'hébergement d'urgence à l'aréna Guertin prolongé jusqu'au 21 août

Un centre d’hébergement d’urgence a été aménagé en mai dans l’aréna où jouent normalement les Olympiques de Gatineau. Une cinquantaine de personnes peuvent dormir dans des chambrettes séparées par des rideaux sur la patinoire.

Le centre devait fermer ses portes la semaine prochaine, pour laisser place aux activités d’avant-saison des Olympiques. L’organisation est sensible aux besoins humanitaires et collabore dans le dossier , peut-on lire dans un communiqué commun de la Ville de Gatineau et du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

La Municipalité et ses partenaires locaux assurent être toujours à la recherche d’un nouvel espace pour accueillir le centre d'hébergement d’urgence, une fois l’aréna Guertin libéré.

La fin pour l’aréna Campeau

Par ailleurs, la Ville de Gatineau a annoncé la reprise des activités dès le 27 juillet à l’aréna Paul-et-Isabelle-Duchesnay. Les activités dans les autres arénas débuteront graduellement en fonction des dates d'ouverture à compter de la mi-août , soutient la Municipalité dans un communiqué.

L'aréna Campeau, dans le secteur de Gatineau Photo : Google Maps

L’aréna Campeau, qui devait fermer définitivement à la fin de l’année 2020, ne rouvrira pas ses portes. D’importants travaux doivent être réalisés avant la reprise des activités dans cet aréna du secteur de Templeton, ce qui aurait permis une ouverture pendant seulement six semaines.