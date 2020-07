Les activités de loisirs en plein air sont populaires cet été en Saskatchewan

Depuis la réouverture des commerces dans la province, de nombreux magasins qui vendent des bateaux ou des accessoires de sports extérieurs reçoivent beaucoup plus de clients qu’à l’habitude.

Cette année, nous avons doublé nos chiffres de presque toute l’année dernière en seulement trois ou quatre mois , confie Anthony Leece, le directeur des ventes récréatives chez Redhead Powersports, à North Battleford.

Les mécaniciens étaient tellement occupés que les autres vendeurs et moi avons dû commencer à mettre l’épaule à la roue pour construire quelques embarcations , ajoute-t-il.

La cour du magasin Redhead Powersports à North Battleford est habituellement pleine de produits, mais les ventes ont été si importantes récemment que le directeur des ventes récréatives, Anthony Leece, peine à répondre à la demande. Photo : Georgina Price

La situation est semblable à Regina où le propriétaire du magasin Alsport Sales, Darcey Shaw, constate lui aussi une hausse importante des ventes, particulièrement celles liées aux motos hors route pour les enfants.

Il déclare que beaucoup de ses clients étaient des motocyclistes débutants qui avaient aussi besoin d’équipements de protection comme des casques, entre autres.

C’était bon pour l'ensemble du magasin , note Darcey Shaw.

Les équipements de loisirs non motorisés comme les canots et les kayaks sont également populaires depuis quelques mois, assure Kevin Robinson, le propriétaire d’Eb’s Source For Adventure, à Saskatoon.

Il soutient que les dispositifs qui permettent d’installer des vélos ou des bagages sur le toit des voitures sont en grande demande.

Même si nous ne vendons pas de vélos, il y a une pénurie de ce type d’accessoires , déclare Kevin Robinson.

Retrouver les joies du plein air

La pandémie de COVID-19 a changé les habitudes de beaucoup de gens, mais elle a aussi forcé de nombreuses personnes à se tourner vers le plein air pour penser à autre chose.

Carmen Appleby mentionne qu’elle voulait acheter un kayak depuis plusieurs années. Le moment était donc bien choisi pour le faire cet été, croit-elle.

J’aime être à l’extérieur et je fais habituellement beaucoup de choses dehors. J’aime aussi aller au restaurant, mais parce qu’on ne pouvait pas y aller pendant un certain temps, c’était logique d’utiliser cet argent [pour acheter un kayak] , affirme Carmen Appleby.

Pour Carmen Appleby, les circonstances actuelles représentaient le bon moment pour faire l'achat d'un kayak et passer plus de temps à l'extérieur. Photo : Carmen Appleby

Plus de difficultés à remonter la pente

De nombreuses entreprises de la province ont été contraintes de fermer leurs portes ou de ralentir leurs activités en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est le cas du propriétaire de Carlyle RV & Leisure, Ron Mitchell, qui a un magasin situé à environ 100 kilomètres au nord-est d’Estevan. Même si les ventes ont repris progressivement au cours des dernières semaines, la situation financière du commerce est loin d’être idéale.

Nous avons été fermés pendant un mois. Tout est en baisse par rapport aux ventes d’il y a un an , affirme-t-il.

Ces difficultés s’ajoutent au fait que, si les ventes de véhicules motorisés reprennent de façon plus importante prochainement, l’entreprise ne pourra pas avoir davantage de véhicules avant 2021.

Les usines ont été fermées pendant six semaines, alors l’inventaire est en retard , fait savoir la directrice des ventes chez Moose Jaw RV & Marine, Michelle Ferguson.

Avec les informations de Theresa Kliem