Un lieu d'enfouissement à Saint-Moïse pour La Matapédia et La Mitis

La Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles formée par les deux MRCMunicipalité régionale de comté vient d'emprunter 1,3 million de dollars pour acquérir un terrain et lancer une première étude en vue de traiter sur place les déchets et le compost, au lieu de les envoyer dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.

Le projet se veut économique, mais surtout écologique.

Économique, parce que les deux MRCMunicipalité régionale de comté prévoient que le coût pour traiter les déchets et les matières organiques passerait de 2,8 à 2,3 millions de dollars si le traitement s'effectuait sur place. Il s'agit d'une économie de 500 000 $ par année.

Le projet sera également écologique, car il éviterait chaque année 85 000 kilomètres de transport par camion vers Cacouna, où se situent le site d'enfouissement et l'usine de biométhanisation de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.

De plus, le nouveau lieu d'enfouissement technique (LET) utiliserait la technique du ballot compressé, ce qui se traduirait par des émissions plus faibles en GESgaz à effet de serre , tout en occupant un espace plus restreint.

C'est ça l'enjeu dans un LETlieu d'enfouissement technique , l'espace , mentionne le directeur de la Régie, Vincent Dufour, qui ajoute que le site aurait une durée de vie d'au moins 35 ans.

Le produit final du compostage, le compost, est vendu aux agriculteurs, pépinières, épiceries, centres de jardinage. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers

Les citoyens des deux MRCMunicipalité régionale de comté auraient aussi accès à un compost local pour enrichir leur potager.

L'objectif c'est la consommation dans un circuit court et la distribution dans un circuit court , indique le maire d'Amqui, Pierre D'Amours, qui n'hésite pas à dire que la valorisation des matières résiduelles constitue un potentiel de développement.

Le projet, appelé Multiplateforme car il intégrerait aussi un écocentre, est estimé à 10 millions de dollars.

Consultations cet automne

Par ailleurs, la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Matapédia-Mitis entend lancer les études environnementales et les consultations publiques dès cet automne.

Le directeur de l'organisme s'attend aussi à ce que le Bureau d'audience publique en environnement, le BAPE, étudie le projet dans le moindre détail, dans un second temps.

La Multiplateforme, comprenant le lieu d'enfouissement, le compostage et l'écocentre serait situé près de l'intersection de la route Otis et du premier rang, à Saint-Moïse, à mi-chemin entre Mont-Joli et Amqui. Photo : Radio-Canada

Le site de Saint-Moïse a été ciblé parce qu'un terrain qui répondait à tous les critères était à vendre, mais il n'est pas exclu d'adopter un plan B au terme de ces consultations.

Le projet Multiplateforme serait situé dans un secteur près de l'intersection du chemin Otis et du premier rang.

Dur coup pour Rivière-du-Loup

L'usine de biométhanisation de Cacouna (archives) Photo : Radio-Canada

Si le projet de Saint-Moïse obtient l'aval de Québec, la Société d'économie mixte d'énergie de Rivière-du-Loup (SEMER), qui produit du gaz à partir des matières compostables, perdrait environ le tiers de ses matières premières.

Il s'agirait d'un coup dur pour l'organisme détenu à 80 % par la Ville et la MRC MRC de Rivière-du-Loup dont les tarifs ont triplé l'an dernier.

On va attendre de voir, il va couler encore beaucoup d'eau sous les ponts avant que les décisions réglementaires soient rendues , réagit prudemment le président de la SEMERociété d'économie mixte d'énergie de Rivière-du-Loup , Michel Lagacé.

Michel Lagacé se dit convaincu que la SEMERociété d'économie mixte d'énergie de Rivière-du-Loup demeure la meilleure option. L'usine a rempli ses promesses au niveau environnemental, la difficulté rencontrée c'est la production de gaz naturel liquéfié, mais on s'en va vers un gaz naturel compressé.

Même si le tarif pour la gestion des matières organiques à plus que triplé, il se situe quand même à 10 $ par citoyen, ce qui n'est pas anormal, juge Michel Lagacé.