Ce panier d’épicerie intelligent vous permet de payer sans passer à la caisse

Équipé d’un écran tactile, de capteurs de poids et de plusieurs caméras de vision par ordinateur, le Dash Cart est, en quelque sorte, une version miniaturisée des magasins sans caisse Amazon Go, qui fonctionnent à l’aide de centaines de caméras et de capteurs installés au plafond des commerces.

Le panier intelligent est capable de scanner tout article qu’on trouve normalement en épicerie, dont les produits frais vendus sans emballage. L’écran tactile permet d’ailleurs de vérifier en temps réel leur poids et leur prix.

L’écran tactile permet de vérifier le poids et le prix des aliments. Photo : Amazon

Pour qu’il puisse fonctionner, le Dash Cart doit être lié au compte Amazon du client ou de la cliente à l’entrée du magasin. Il suffit de scanner un code à partir de l’application Amazon pour les jumeler.

Le nouveau panier intelligent verra le jour plus tard cette année, quand le géant du commerce en ligne ouvrira un supermarché plus « traditionnel » dans le quartier de Woodland Hills, en Californie. Ce magasin ne fera partie ni de la bannière Amazon Go ni de la bannière Whole Foods, une chaîne d’épicerie qu’Amazon a rachetée en 2017.

La particularité de ce supermarché est qu’il aura du personnel humain aux caisses, ce qui veut dire que l’utilisation des Dash Cart sera facultative. Cette cohabitation est d’ailleurs nécessaire en raison des limites inhérentes du panier intelligent : on peut en utiliser un seul à la fois, et ses dimensions compactes permettent seulement de transporter environ deux sacs à provisions de taille moyenne , selon Amazon.

Amazon n’a pas encore dit si les Dash Cart se trouveront dans d’autres de ses succursales ou si le concept pourra être vendu à d’autres détaillants, comme c’est le cas avec Amazon Go.