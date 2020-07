Mort de Grant Imahara, ancien des MythBusters, à 49 ans

Menée par les spécialistes d’effets spéciaux Adam Savage et Jamie Hyneman, cette émission mettait à l’épreuve des idées reçues issues du monde du cinéma ou d’ailleurs. Elle a duré quatorze saisons, après le début de sa diffusion en 2003.

Grant Imahara s’est joint à l’équipe en 2005, et y est demeuré jusqu’en 2014.

Je manque de mots. J’ai fait partie de deux grandes familles avec Grant Imahara depuis 22 ans, a écrit son ancien collègue, l’animateur Adam Savage, sur Twitter. Grant était vraiment un brillant ingénieur et artiste, mais aussi une personne si généreuse, agréable et gentille. Travailler à ses côtés était si amusant. Mon ami va me manquer.

L’homme de 49 ans serait décédé des suites d’un anévrisme cérébral, selon ce que rapporte le Hollywood Reporter.

Avant de se joindre à l’équipe des MythBusters, Grant avait aussi travaillé dans le domaine des effets spéciaux au cinéma, notamment chez Lucasfilm, et en publicité. Il se spécialisait dans la création de personnages animatroniques et a par exemple créé le lapin robotique de la compagnie de batteries Energizer en 2008.

Après avoir quitté l’équipe de l’émission, ses anciens collègues Tory Belleci et Kari Byron l’ont rejoint à l’animation de White Rabbit Project, une série de 10 épisodes qui traitent d’exploits technologiques, lancée sur Netflix en 2016.

Grant Imahara, en compagnie de ses collègues de l'émission « MythBusters », Kari Byron, Jamie Hyneman, Adam Savage et Tory Belleci, en 2011. Photo : Getty Images / Noel Vasquez