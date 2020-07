Presque tout le personnel de la scierie des Outardes a été testé pour la COVID-19

Il est cependant trop tôt pour redémarrer les activités de l'usine de Pointe-aux Outardes, puisque l'entreprise n'a pas reçu les résultats de l'ensemble des tests qui ont été faits.

Depuis que Produits forestiers Résolu, qui gère la scierie, a appris que trois de ses employés avaient contracté le coronavirus, jeudi dernier, un autre cas a été dépisté parmi les membres du personnel.

À partir de ce moment-là, on a pris la décision immédiate, par mesure préventive, d'arrêter les opérations, de placer les employés dans une quarantaine préventive , explique le directeur principal aux affaires publiques de Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard.

Un ordre de priorité pour le dépistage des employés a été déterminé. Les travailleurs directement en contact avec les malades ont subi le test de dépistage en premier, suivi du reste du personnel.

En tout, les quelque 120 employés de l’usine ont subi ou subiront un test. Selon Louis Bouchard, plus de 90 % du personnel a déjà été testé.

Il y a quelques employés qu’on n’a pas pu rejoindre au courant de la fin de semaine, soit parce qu’ils étaient en déplacement ou à l’extérieur de la ville, mais ces employés seront testés au cours des prochaines heures, si ce n’est pas déjà fait , a assuré M. Bouchard en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Les tests étaient menés par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord dans les installations de PFRProduits forestiers Résolu , selon le directeur aux affaires publiques.

La compagnie indique attendre de connaître les résultats des tests avant de relancer l'exploitation de l’usine.

Jusqu'à [lundi] en mi-journée, on croyait qu'il serait possible de démarrer les opérations de rabotage [mardi] matin. Cependant, on n’a pas reçu l'entièreté des tests qu'on attendait.

Louis Bouchard, directeur principal aux affaires publiques de Produits forestiers Résolu