COVID-19 : 109 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires au Québec

Québec fait état mardi de 109 nouveaux cas de COVID-19 déclarés au cours des dernières 24 heures et déplore 5 nouveaux décès.

Le nombre total de personnes infectées au Québec s'établit maintenant à 56 730 et le nombre de décès attribué à la maladie à 5633.

Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer. Lundi, les autorités recensaient 305 cas nécessitant une hospitalisation par rapport à 295 aujourd’hui, soit 10 de moins. Parmi ces patients, 21 se trouvent toujours aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé mentionne par ailleurs que 9072 personnes ont été testées au cours des dernières 24 heures pour un total de 982 844 tests effectués depuis le début de la pandémie.

Montréal est toujours la région la plus touchée de la province, avec 24 235 cas, suivie de la Montérégie et de Laval, avec respectivement 7617 et 5201 cas.

À l’échelle nationale, le Canada compte désormais 108 376 cas de COVID-19 sur son territoire, soit 221 de plus que lundi.

Le nombre de décès est de 8832 à travers le Canada.

On compte également 3 257 532 personnes testées à travers le pays.