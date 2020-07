Promotion Saguenay garde confiance en Air Canada

Promotion Saguenay reste optimiste et croit toujours qu’Air Canada va reprendre sa liaison entre Bagotville et Montréal à l’automne.

Le transporteur aérien a annoncé lundi qu’il prolongeait la suspension des vols au moins jusqu’en septembre.

Le directeur général de l’organisme de développement économique, Patrick Bérubé, affirme qu’Air Canada a toujours l’intention de desservir l’aéroport de Saguenay, même si la compagnie a récemment suspendu 30 dessertes régionales et fermé huit escales à des aéroports régionaux canadiens, dont 4 au Québec.

Sans avoir de garantie, on sent qu’Air Canada a toujours le goût d’opérer Saguenay-Bagotville comme destination. Ce qui n’est pas au rendez-vous actuellement, c’est vraiment la demande des passagers. Patrick Bérubé, dg, Promotion Saguenay

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé Photo : Radio-Canada

Les gens ne se sentent pas encore en confiance de prendre l’avion , analyse-t-il. Patrick Bérubé maintient que la liaison entre la région et la métropole est habituellement rentable pour Air Canada, ce qui augure bien pour l’après-pandémie.

Bienvenue à la compétition

Par ailleurs, le directeur général de Promotion Saguenay se réjouit de la mise sur pied de Treq, un nouveau transporteur aérien québécois sous la forme d’une coopérative. Le groupe d’investisseurs qui pilote le projet demandent l’appui financier de Québec.

On voit d’un très bon oeil le fait qu’il y ait de la compétition qui s’installe, non seulement à Saguenay, mais dans les autres destinations du Québec, pour avoir des options supplémentaires pour les voyageurs et les gens d’affaires , indique-t-il.

Il y a une opportunité de marché pour un transporteur aérien qui veut desservir les régions. Patrick Bérubé, dg, Promotion Saguenay

Selon Patrick Bérubé, le vide laissé par le retrait d’Air Canada dans plusieurs régions du Québec est la nouvelle donne qui peut rendre l’aventure de ce groupe d’investisseurs rentable.