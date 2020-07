Des policiers ont surveillé sans autorisation l'ancienne ministre de l'Environnement

ASIRT Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves devra déterminer si les deux agents ont eu des comportements criminels ou non dans cette affaire.

En avril 2017, le sergent Jason Carrier et l’agent Keon Woronuk ont suivi et photographié l’ancienne ministre néo-démocrate pendant et après une rencontre dont le but était de parler de la protection environnementale dans la région de Castle au sud-ouest de l’Alberta.

Les deux hommes avaient des liens avec cette communauté. Les résidents étaient mécontents des plans du NPD de limiter l’accès aux véhicules dans la zone écologiquement fragile.

Après la décision suivant une audience disciplinaire, le sergent Jason Carrier et l’agent Keon Woronuk ont été temporairement rétrogradés le 9 juin.

L’agent de l’audience a déterminé que de multiples infractions aux règlements de la police ont été commises. Les agents ont donc été accusés d’avoir utilisé leur fonction de policier pour leur avantage personnel ou celui d’une autre personne, de corruption, de conduite répréhensible et de supercherie.

Pour des raisons politiques

L’agent Woronuk a admis que ses actions ont été motivées par des raisons personnelles et par ses opinions politiques.

Un agent de police doit être vu comme impartial dans l'exercice de ses fonctions. Ces policiers ont mis leurs intérêts personnels avant leur serment professionnel et leurs responsabilités , a écrit le surintendant Paul Manuel dans sa décision.

Après avoir reconnu les faits reprochés, le sergent Keon Woronuk sera rétrogradé pendant deux ans. Il passera d’agent sénior à agent de première classe. Quant à Jason Carrier, il sera rétrogradé de sergent à agent principal pendant un an.

Complètement inacceptable, dit Jason Kenney

Le ministre de la Justice Doug Schweitzer s’est dit consterné sur Twitter lundi soir. Il assure qu'il n'avait pas eu vent de l’incident et que le gouvernement n’était pas impliqué dans l’enquête sur les normes professionnelles.

Dire qu'il est tout à fait inacceptable que des membres de la police exercent une surveillance non autorisée sur un Albertain, particulièrement un élu, est un euphémisme , écrit Doug Schweitzer sur son compte.

Tôt en soirée lundi, la députée de Lethbridge-Ouest, Shannon Phillips, a aussi réagi pendant une conférence de presse. Si un agent dans cette ville place quelqu’un sous surveillance parce qu’il n’est pas d’accord avec lui, qu’est-ce que cela signifie pour la sécurité de la communauté? , se questionne la néo-démocrate.

Nous faisons confiance aux policiers pour protéger nos communautés. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils posent ce genre de menace ou qu’ils utilisent leur autorité pour intimider un élu. Shannon Phillips, députée néo-démocrate

La députée a indiqué avoir seulement été mise au courant dimanche des rétrogradations des agents. Elle demande au ministre Doug Schweitzer de nommer un enquêteur spécial pour se pencher sur cette affaire.

Sur les réseaux sociaux, le ministre précise avoir déjà demandé à son équipe de trouver un procureur à l'extérieur de la province, si ASIRT Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves avait besoin d'un avis juridique pour mener son enquête ou porter des accusations.

Sur Twitter aussi, le premier ministre Jason Kenney s’est montré outré par les événements. Il a félicité son ministre de la Justice d’avoir pris des actions rapides.

Les services de police impliqués dans la procédure disciplinaire n’ont pas encore formulé de commentaires dans les médias.

Avec les informations de Pamela Fieber