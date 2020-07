Les recherches pour retrouver Maxime-André Brodeur se feront du haut des airs

Selon la SQSûreté du Québec , Maxime-André Brodeur, originaire d'Ange-Gardien, pourrait se trouver en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent.

Les équipes de recherche concentreront cependant leurs efforts au parc national de la Gaspésie, précise la porte-parole de la SQSûreté du Québec , Béatrice Dorsainville. Au cours des derniers jours, tout ce qu’il a été possible de faire de façon terrestre a quand même été ratissé. Il y a eu beaucoup de patrouilleurs à pied, en véhicule dans les jours précédents.

Aujourd’hui, on va se concentrer avec l’hélicoptère qui va survoler des zones précises et tenter de voir ce qu’il n’est pas possible de voir de façon terrestre.

Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ