La qualité de l’air de Sept-Îles pourra être analysée

Questionné à ce sujet par un citoyen lors du conseil municipal de lundi soir, le maire a confirmé que la Ville avait reçu l’approbation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans ce dossier.

Au moment où on se parle, on a eu confirmation que le ministère autoriserait un indice de qualité de l’air à Sept-Îles , indique le maire.

M. Porlier affirme que les autorités municipales sont sur le point de faire l’annonce officielle de cette décision. Pressé par la question du Septilien Denis Bouchard lors du conseil municipal, le maire a décidé de divulguer l’information plus tôt que prévu.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier (archives) Photo : Radio-Canada

Depuis plus de dix ans, des demandes d’installation d’une station permanente d’échantillonnage sont envoyées au Ministère par la Ville de Sept-Îles.

La santé publique a aussi émis un avis, en novembre dernier, recommandant l’installation d’une station d'échantillonnage à Sept-Îles. Le Ministère a ensuite évalué cette possibilité au cours des mois qui ont suivi.

La majorité des régions de l'Est-du-Québec ne disposent pas d'informations concernant l'indice de la qualité de l'air. Les secteurs les plus à l'est qui en ont sont situés à Saguenay, sur la rive nord, et Rivière-du-Loup, sur la rive sud.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti