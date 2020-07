Retour à l'horaire d'été pour le traversier Matane–Côte-Nord

Le navire de la Socété des traversiers du Québec (STQ) effectuera deux allers-retours par jour toute la semaine afin de répondre à l'affluence importante durant la saison touristique.

Les départs de Matane se feront dès 8 h tous les matins jusqu'au 7 septembre.

À bord du F.-A.-Gauthier. Photo : Radio-Canada

Règles sanitaires

Les passagers devront respecter des règles sanitaires strictes pour éviter la propagation du coronavirus, rappelle la STQSociété des traversiers du Québec .

Le port d'un masque est obligatoire pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus et la distanciation physique de deux mètres entre chaque personne est exigée.

Ces règles, mises en place en raison de la pandémie, obligent le transporteur à diminuer la capacité d'accueil du navire de moitié. Il ne peut donc pas y avoir plus de 400 passagers, contrairement à 800 en temps normal.