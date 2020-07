Plusieurs services de retour au lieu historique de Grand-Pré

Une visite au lieu historique national de Grand-Pré sera différente de ce qu'elle a été par le passé , explique Parcs Canada.

Le 20 juillet, des interprètes de Parcs Canada sillonneront à nouveau le site pour répondre aux questions des visiteurs, après avoir largement limité ses services à cause de la pandémie.

Le centre d'information des visiteurs, l'église souvenir et la forge ouvriront leurs portes le 30 juillet.

Vue de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, où Joseph Broussard a accompli ses faits d'armes les plus marquants, en 1747 Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Parcs Canada offre un accès limité aux visiteurs et des services de base depuis le 1er juin, dont les terrains, incluant les jardins victoriens et les sentiers, le parc d’observation du site du patrimoine mondial et la croix de la déportation à Horton Landing.

Certains services ne seront pas disponibles pour la saison 2020, soit les visites guidées, le théâtre multimédia, les programmes d'interprétation interactifs (le Fring Frang et le Pop-Art Évangéline).

L’accès au lieu historique national est pour l’instant gratuit. Grand Pré est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.