Les policiers toujours à pied d'oeuvre pour trouver Martin Carpentier

Un important périmètre de sécurité est toujours en place dans une zone densément boisée de Saint-Apollinaire, près des rangs Saint-Lazare et Bois-Joly. Des objets ont été trouvés dans le secteur; la SQ vérifie s'ils ont un lien avec l'individu recherché et s'ils permettraient de faire avancer l'enquête.

En soirée, une battue a été effectuée dans le secteur de Saint-Agapit, mais les autorités n’ont trouvé aucune trace de Martin Carpentier.

Les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Pour l’instant, Martin Carpentier est un suspect potentiel, mais aussi un témoin essentiel pour comprendre cette tragédie, précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Il est peut-être blessé, il a peut-être besoin de soins. Nous sommes dans une enquête criminelle, c’est important dans l’équation. C’est un suspect, mais aussi, c’est lui qui a la clé de toute cette situation.

Différentes techniques policières sont utilisées pour retrouver l'homme de 44 ans. La SQ a notamment recours à un hélicoptère, à un drone et à l'escouade canine. Transports Canada lui a également prêté un avion muni d'une caméra thermique pour survoler le secteur.

La SQ demande à toute personne qui pense avoir aperçu Martin Carpentier ou détenir une information jugée pertinente de contacter le 911 immédiatement. Avant sa disparition, Martin Carpentier portait un t-shirt gris et un jeans. Il pèse 59 kg (130 lb) et mesure 1,78 m (5 pi 10 po).

Le suspect, Martin Carpentier, 44 ans, de Lévis, pèse 59 kg (130 livres) et mesure 1,78 mètres (5 pieds 10) Photo : Alerte Amber

Une histoire encore nébuleuse

La longue cavale de Martin Carpentier a débuté mercredi soir. Une alerte Amber a été lancée à 20 h, indiquant que les deux fillettes avaient été enlevées.

Le père et les deux filles auraient été aperçues pour la dernière fois vers 20 h 30 mercredi dans un dépanneur du secteur Saint Nicolas.

Martin Carpentier aurait ensuite eu un grave accident de la circulation sur l'autoroute 20, près de Saint-Apollinaire vers 21 h 30 dans des circonstances qui demeurent nébuleuses. Des traces de sang et un cellulaire ont été trouvés à l’intérieur, mais les fillettes et le père étaient introuvables.

Les policiers ont confirmé lundi que Martin Carpentier était bel et bien dans son véhicule, une Volkswagen Passat grise, avec ses deux filles au moment de l’accident.

Samedi, les cadavres des deux filles âgées de 6 et 11 ans ont été trouvés, dans un boisé près des rangs Saint-Lazare et Bois-Joly à Saint-Apollinaire.

La SQ a confirmé en fin d'après-midi lundi que l'autopsie des deux fillettes était terminée, mais que la police ne dévoilera pas la cause du décès des enfants pendant que l'enquête se poursuit et que la chasse à l'homme pour retrouver leur père est toujours en cours.

Un drame qui secoue le Québec

La mère de Norah et Romy Carpentier s'est rendu au memorial érigé à la mémoire de ses enfants au parc des Chutes-de-la-Chaudière. Photo : Radio-Canada

La mère de Romy et de Norah Carpentier, Amélie Lemieux, a rendu un hommage déchirant à ses filles disparues. Elle a pris la parole publiquement pour la première fois lundi. La voix nouée par l'émotion, elle a parlé de la douleur incommensurable qu'elle éprouve depuis la mort de ses filles de 6 et 11 ans.

Les citoyens de Saint-Apollinaire sont eux aussi plongés au coeur de ce drame qui secoue tout le Québec et la population est sur le qui-vive. Les policiers suggèrent également aux résidents du secteur de garder leurs véhicules verrouillés, pour que l'homme ne puisse pas bénéficier d'un moyen de fuite.

La municipalité a par ailleurs déployé une cellule de crise pour les citoyens à l'hôtel de ville.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a évoqué la tragédie lors d'un point de presse sur la pandémie.

Vous dire comment je suis choqué, puis je suppose que tous les Québécois sont choqués comme moi. Malheureusement, on n'a pas retrouvé le présumé coupable, a-t-il déclaré.

Il a demandé aux gens qui ressentent de la détresse de demander de l'aide.

Quand on sent qu'on est à bout ou quand on voit dans notre entourage, que notre conjoint, conjointe, qu'il y a quelqu'un qui a l'air en détresse, c'est pas gênant, c'est pas une honte, c'est responsable d'appeler et de demander de l'aid e, a-t-il dit.

Il a notamment mentionné l'existence de la ligne d'entraide pour les parents, le 1-800-361-5085.