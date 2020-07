Début du camp d'entraînement des Canucks

C'est le premier entraînement officiel depuis que la pandémie de COVID-19 a interrompu la saison de hockey en mars. Quelques 34 joueurs des Canucks étaient sur la glace lundi matin.

Les équipes de la LNH se rendront à Edmonton et Toronto, les deux villes bulles choisies par la ligue, dès le 26 juillet. Les séries éliminatoires de la coupe Stanley incluront 24 équipes et se feront par rondes de cinq matchs. Le précieux trophée sera décerné en octobre.

Des règles strictes

Les joueurs devront être séparés de leurs familles pendant six semaines et rester dans leur bulle avec l'équipe en permanence. Des mesures draconiennes qui ont poussé certains joueurs comme Sven Baertschi à choisir de rester avec leur famille et ne pas jouer cette saison.

Malgré ces mesures, la pandémie peut réserver des surprises. La Ligue majeure de soccer (MLS) a aussi prévu tenir son tournoi dans une ville bulle, mais déjà certains matchs ont dû être reportés en raison de la COVID-19.

Tout le monde doit être prudent selon le directeur général des Canucks, Jim Benning. J’espère que nous n’aurons pas de problème une fois dans la bulle, que nous pourrons jouer les matchs et terminer la saison .

M. Benning comprend toutefois la réticence de certains joueurs et appuie la décision de Baertschi de ne pas se présenter. Chaque joueur a ses propres inquiétudes et prend des décisions en se basant sur ses circonstances particulières .

Dans la LNH, 35 joueurs ont été déclarés positif à la COVID-19 depuis le 8 juin.

Les Canucks joueront contre le Wild du Minnesota à Edmonton le 2 août.

Avec les informations de Jim Morris et Benoît Ferradini