L’histoire méconnue de la présence française à Toronto

Tudor Alexis et son épouse comptent se rendre aux terrains de tennis, dans le quartier de Baby Point, où des marchands français ont construit en 1720 un premier poste de traite.

Le Fort Douville, ou encore le magasin royal de Toronto , ainsi que deux postes semblables à Kingston et au Niagara, avaient pour but de s’accaparer du lucratif marché de la fourrure.

Ce commerce était dominé à l’époque par les Anglais, établis de l’autre côté du lac Ontario, dans l’État de New York.

Le Fort Douville devait empêcher les trappeurs autochtones d’aller vendre leurs fourrures aux Britanniques, de l’autre côté du lac. Photo : Charles William Jefferys/Société historique de Sunnyside

Quand j’ai rencontré le maire en début d’année, c’était une révélation pour tout le monde de ressortir ce fascicule , affirme M. Alexis.

Le consul prévoyait organiser une célébration officielle avec la Ville pour souligner les 300 ans depuis la construction du Fort Douville. Décidément, la pandémie de COVID-19 en aura décidé autrement, affirme-t-il.

Un héritage effacé

La majorité des livres d’histoire rapportent que la Ville de Toronto a été fondée en 1793, anciennement sous le nom de York. Le consul espère susciter un débat sur le véritable passé de la Ville Reine.

Les gens pensent encore que Toronto a commencé quand le lieutenant-gouverneur Simcoe est arrivé. On a dû faire pas mal de travail pour le rappeler , affirme la présidente de la Société d’histoire de Toronto, Lisette Mallet.

Il y a 300 ans, un fort français est érigé à Baby Point, où se trouve aujourd’hui un club de tennis. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Le Port Douville, ce modeste édifice à deux étages, a été abandonné après 10 ans puisque que le commerce était trop peu fructueux , souligne-t-elle.

Mais les Français n'ont pas abandonné la traite pour autant. Lisette Mallet, présidente de la Société d’histoire de Toronto

Le Fort Portneuf a été ouvert ses portes en 1750 un peu plus au sud, à l’embouchure de la rivière Humber, mais celui-ci s’est vite avéré trop petit. Les affaires étaient tellement bonnes qu’en quatre mois, on avait écoulé toutes les marchandises qu'on avait à échanger , explique Mme Mallet.

Plus tard cette année-là, la construction du Fort Rouillé, ou Fort Toronto, s’est entamée où l’on retrouve actuellement le parc de l’Exposition nationale canadienne ( CNECanadian National Exhibition ). À l’intérieur de ce fort beaucoup plus grand se trouvaient un magasin, une boulangerie, une forge, ainsi que les quartiers du commandant et des soldats.

Le Fort Rouillé, troisième poste de traite français à Toronto, a été construit durant l'hiver de 1750-51 sur le site actuel de l'Exposition nationale canadienne. Photo : Bibliothèque publique de Toronto

Ce troisième fort a été détruit durant la Guerre des Sept Ans. La Ville Reine est ensuite devenue un bastion britannique, qui a pratiquement effacé toute trace de son héritage francophone.

L’histoire française a été un peu éclipsée par les grands développements de la colonie britannique , affirme Mme Mallet.

Reconnaissance des peuples autochtones

Le consul général de France à Toronto souhaite faire valoir aux Torontois les débuts de leur ville, tout en reconnaissant les peuples autochtones, qui occupaient ce territoire depuis des millénaires.

C'est d'abord rendre hommage aux Premières Nations qui étaient ici et aussi se dire comment on peut coexister ensemble. Regarder le passé renforce nos liens vers le futur. Tudor Alexis, consul général de France à Toronto

Le consul général de France à Toronto, Tudor Alexis. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Venant lui-même d’une ancienne colonie française dans le sud de l’Inde, le diplomate reconnaît que l’histoire de l’impérialisme français a aussi un côté sombre.

Il espère que cette nouvelle reconnaissance permettra de tisser davantage de liens avec les communautés autochtones et les nouveaux arrivants, de France et d'autres pays également.