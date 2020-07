Le port du masque obligatoire bien accueilli par les commerçants sherbrookois

Même s’il pense que les masques représentent une contrainte supplémentaire pour ses clients, Raphaël Jolicoeur, propriétaire du Pro-Gym, à Sherbrooke, voit la décision de Québec d’un bon œil.

C’est quand même une bonne chose. Tout ce qu’on souhaite, c’est que les gens les portent dans les aires de circulation , indique-t-il.

M. Jolicoeur ne s’attend pas à ce que ses clients portent un masque durant l’entraînement. Tous les appareils sont à deux mètres et on s’attend à ce que les clients puissent faire leur exercice sans porter de masque , poursuit-il.

Les nouvelles directives gouvernementales entraînent néanmoins des coûts, notamment en ce qui concerne l’embauche de personnel supplémentaire. Des effectifs qui joueront un peu le rôle de police pour faire respecter le port du masque dans la salle de sport de Raphaël Jolicoeur.

Pour Linda Thibault, copropriétaire Parfumerie L'O de l'Aube, ne pas accepter un client qui se présenterait sans masque dans sa boutique serait un scénario tout à fait envisageable. Il faut en arriver là , laisse-t-elle échapper. Il faut que la personne comprenne qu’on veut se protéger et qu’on veut la protéger aussi , poursuit-elle.

Même son de cloche du côté du Pizzicato. Ce n’est plus une farce après les semaines et les mois qui viennent de passer. Ça ne me dérange pas de prendre la responsabilité de le demander, quitte à perdre un client , souligne-t-il. Je me fie au bon jugement de tout le monde , conclut-il.

Avec les informations de Guylaine Charette