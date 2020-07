Toronto annule tous ses festivals jusqu'au 30 septembre

Les événements qui ont été annulés comprennent des festivals et d'autres grands rassemblements organisés par la ville ou qui reçoivent des permis de la ville, a déclaré le maire John Tory aux journalistes lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville.

Le marathon, prévu pour le dimanche 18 octobre, a également été annulé. Une course virtuelle aura lieu à sa place.

Le festival Nuit Blanche sera présenté en version virtuelle le 3 octobre.

Pour poursuivre les progrès réalisés dans la réduction de la propagation de COVID-19, la ville prolonge l'annulation des événements spéciaux en plein air dirigés par la ville et autorisés par la ville jusqu'au 30 septembre , peut-on lire dans un communiqué émis lundi.

Tous les permis pour les événements spéciaux en plein air jusqu'au 30 septembre sont annulés, ainsi que le permis pour le Scotiabank Toronto Waterfront Marathon le 18 octobre.

Le maire John Tory a ajouté que le Festival international du film de Toronto, quant à lui, annoncera ses intentions bientôt.

Tory a déclaré que l'interdiction comprend les événements organisés sur des sites extérieurs gérés par la ville, mais ne comprend pas les permis d'installations sportives de plein air et les activités autorisées par la division des parcs, de la foresterie et des loisirs de la ville. Les événements sportifs professionnels ne sont pas non plus inclus.

Il y a environ 40 nouveaux cas de COVID-19 par jour à Toronto.