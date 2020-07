Un groupe artistique conclut une entente pour moderniser et gérer le théâtre Pantages

Un regroupement d’organismes artistiques s'apprête à prendre le contrôle du théâtre Pantages à Winnipeg. La coalition compte dépenser plus de 10 millions de dollars pour réparer le bâtiment centenaire.

La Performing Arts Coalition (PAC) a conclu une entente avec le propriétaire du théâtre âgé de 107 ans pour l'acheter pour la somme d'un dollar. Les détails de l’entente ont été dévoilés lors d'une réunion du comité municipal sur la propriété et le développement de la Ville de Winnipeg lundi.

Ross McGowan, l'ancien président de CentreVenture, et Curt Vossen, président-directeur général de Richardson International ltd, sont en négociation avec Alex Boersma et son partenaire d’affaires, qui ont acheté le théâtre à la Ville pour 530 000 $.

M. McGowan et M. Vossen s’engagent à ce que la PACPerforming Arts Coalition récolte entre 10 et 15 millions de dollars pour restaurer le site historique et installer des gestionnaires afin d’assurer son fonctionnement.

Nous nous engageons, par écrit, à restaurer et à réaménager le théâtre comme maison de [l’orchestre symphonique de Winnipeg et pour] d’autres personnes intéressées , affirme Ross McGowan.

L’entreprise d’Alex Boersma conservera une tranche de la propriété située à côté du théâtre afin d’y construire des logements.

L’entente est survenue devant le comité parce qu'une servitude de terrain est nécessaire, car l’œuvre d'art public récemment installée appelée Bloody Saturday doit rester au coin de la rue Main et de l'avenue Market. Celle-ci montre un tramway renversé en hommage à la grève générale de 1919.

Les logements proposés seraient construits entre le théâtre Pantages et la sculpture du tramway.

Des ouvriers installent la sculpture du tramway renversé, Bloody Saturday, en 2019. Photo : Radio-Canada

Alex Boersma dit qu'il est encore trop tôt pour dévoiler à quoi pourraient ressembler les logements.

C'est en cours de développement. C'est préliminaire, mais avec nos consultants, nous pensons vraiment que nous pouvons réaliser ce que nous voulons faire , poursuit-il.

Le promoteur affirme que l'emplacement situé en face de l'hôtel de ville, à côté de la salle de concert du Centenaire et à une rue du Royal Manitoba Theatre centre, est parfaitement adapté au type de projet qu'il souhaite réaliser.

Je pense que c'est une occasion unique de faire quelque chose de vraiment spécial qui sert de serre-livres pour tous ces bâtiments , dit-il.

Ross McGowan note que CentreVenture a fait un examen détaillé du bâtiment du théâtre Pantages il y a plusieurs années, et qu'il a confiance que la PACPerforming Arts Coalition a une solide compréhension de ce qui est nécessaire pour restaurer et moderniser le bâtiment.

Il continue de se détériorer, et notre crainte était que, sans une intervention majeure, nous aurions un autre Metropolitan Theater entre nos mains , fait-il valoir.

Cet autre théâtre historique de Winnipeg est resté vide pendant de nombreuses années et n'a été sauvé qu'après une restauration de plusieurs millions de dollars par Canad Inns, avec le soutien du gouvernement provincial.

Avec les informations de Sean Kavanagh