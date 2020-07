Le camping Club Havana ne devra plus rejeter ses eaux usées, tranche le ministère

Le camping Club Havana, à Maricourt, devra cesser d'exploiter la majorité de ses sites et ne devra plus rejeter ses eaux usées dans l’environnement, a fait savoir le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lundi, dans un communiqué. Une décision que la propriétaire du camping réfute. Selon elle, tout est en règle et elle ne compte pas cesser ses activités.