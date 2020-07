L’étape 3 du déconfinement accueillie avec satisfaction, mais aussi prudence

Le gouvernement ontarien a annoncé lundi que 24 régions de la province passeront à la troisième phase du déconfinement vendredi. D’autres commerces pourront donc ouvrir et des rassemblements plus nombreux seront autorisés, en appliquant des mesures sanitaires strictes.

Dans le nord de la province, l’entraîneur Yanick Baillargeon d’Elliot Lake a offert des cours en ligne et sur les médias sociaux, pour permettre à ses clients de garder la forme, pendant le confinement.

Il a aussi trouvé une façon d’offrir des séances d’entraînement individuel à des athlètes amateurs, mais il a perdu des contrats depuis le début de la pandémie.

Même si Yanick Baillargeon ne peut se permettre que 30 % de l'achalandage habituel et que les mesures d'hygiène seront plus contraignantes, il pense que ça va fonctionner.

Vendredi, il pourra ouvrir les portes de son centre de conditionnement physique.

Il y aura des contraintes. Nous pourrons accueillir environ 30 % des clients à la fois. Nous prendrons leur température en entrant et ils devront absolument nettoyer leur équipement quand ils auront fini , explique-t-il.

Comme son gymnase n’est pas immense et qu’il n’est habituellement pas complètement rempli, M. Baillargeon pense qu’il pourra gérer la situation.

Plus au nord, la propriétaire du Théâtre de Hearst n’a pas l’intention d’ouvrir les portes de sa petite salle de cinéma de 117 places pour le moment, parce que cela ne serait pas rentable.

Il faut que tu condamnes une rangée sur deux, et que tu t’assures que les gens restent à leur place , raconte Killy-Ann Brunet.

C’est beaucoup de supervision. Les gens viennent ici pour se divertir, puis on leur dirait ‘’Ah, t’as pas le droit de bouger, t’as pas le droit de faire ça’’. Ça tue le fun.

Mme Brunet fait par ailleurs valoir que la sortie de superproductions a été reportée en raison de la fermeture des grandes salles et que l’offre de films est moindre présentement.

De son côté, le maire de Sudbury se réjouit que sa ville fasse partie des régions qui passent à la troisième étape du déconfinement.

Brian Bigger attribue ce retour à la normale à la discipline des dirigeants et de la population, qui ont suivi les directives des experts en santé publique.

Il sera encore plus important que les résidents du Grand Sudbury continuent à garder leurs distances et à porter un masque, quand cela n’est pas possible.

Brian Bigger, maire du Grand Sudbury