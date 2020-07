Air Canada prolonge la suspension de la liaison Bagotville-Montréal

Alors qu’elle prévoyait pouvoir reprendre les vols entre Montréal et Bagotville le 1 er août, Air Canada indique qu’elle retarde au moins jusqu’au retour de la fête du Travail la reprise de cette liaison.

La principale raison invoquée est la faible demande pour les billets d’avion.

Difficile pour Air Canada d’exploiter des vols dans un contexte où les restrictions sont toujours en place et où les gens sont incités à ne pas voyager , indique chez Air Canada, la directrice des relations avec les médias pour le Québec et l’Est du Canada, Pascale Déry.

Elle mentionne toutefois que la compagnie aérienne a bon espoir de pouvoir conserver cette liaison à plus long terme. Les avions d’Air Canada ne volent plus entre Saguenay et Montréal depuis la fin du mois de mars.

La compagnie a annoncé le 30 juin dernier qu’elle suspendait pour une période indéfinie 30 dessertes régionales et qu’elle fermait 8 escales dans des aéroports canadiens.