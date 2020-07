Une coopérative pour offrir du transport aérien régional

L'homme d'affaires Éric Larouche, propriétaire notamment de RL Énergies, de l'Hôtel Chicoutimi et de l'Auberge des îles de Saint-Gédéon, veut se lancer dans le transport aérien.

Il vient de créer, avec un groupe d'investisseurs, une nouvelle coopérative appelée Treq. Son but est de mieux desservir les régions afin de permettre leur développement, dans un contexte où Air Canada a récemment annoncé la fin de plusieurs liaisons régionales à travers le pays.

Un vol à partir de Bagotville est inclus dans le projet.

Les créateurs de Treq croient qu’une coopérative saura mieux répondre aux besoins des Québécois que les entreprises traditionnelles.

Ça fait longtemps que je le dis, sans un transport aérien régional efficace et des prix de billets accessibles, il faut oublier notre développement touristique international en région, et ce, sans parler du développement économique. Montréal-Bagotville à 199 $, assez parlé, on le fait! , a indiqué l’homme d’affaire par voie de communiqué lundi.

Le projet est en chantier depuis plusieurs années. L’aide du gouvernement du Québec et de différentes instances sera essentielle à la mise sur pied du service aérien.

Le groupe d'investisseurs affirme avoir réservé cinq appareils Bombardier Q400 de 78 places qu'ils prévoient opérer eux-mêmes. Ceci devrait permettre, selon eux, d'offrir des billets à prix abordables.

En plus d'Éric Larouche, l'autre fondateur de la coopérative est le président de l'aéroport international de Mont-Tremblant, Serge Larivière.