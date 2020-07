3e étape du déconfinement en Ontario : des gyms prêts à accueillir leurs membres

Ottawa et l'est ontarien font partie des 24 régions ontariennes qui pourront, vendredi, entamer la troisième étape de leur déconfinement. Des centres d’entraînement de la capitale fédérale attendent avec impatiences le retour de leurs membres.

Le Québec a rouvert ses centres de remise en forme le 22 juin dernier, mais ils sont toujours fermés sur la rive ontarienne. Plusieurs membres de l’Ontario venaient utiliser nos [installations] au Québec , constate Jesse James Davidson, partenaire chez Anytime Fitness. L'entreprise possède une vingtaine d'établissements dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau.

Jesse James Davidson souligne avoir reçu des appels de plusieurs membres concernant la reprise des activités du centre. Photo : Radio-Canada

Vendredi, bon nombre d'Ontariens pourront finalement recommencer à fréquenter leur centre d'entraînement favori. M. Davidson se réjouit de l’annonce des autorités provinciales. On attendait depuis longtemps et on préparait le gymnase pour s’assurer de respecter les recommandations du gouvernement , lance-t-il.

Des morceaux de plexiglas entre les appareils d’entraînement et des stations de désinfection des mains font partie des mesures mises en place dans les centres d’entraînement d'Anytime Fitness.

Les appareils d'entraînements seront séparés par des plexiglas. Photo : Radio-Canada

Selon M. Davidson, la fermeture de ses installations a été difficile pour l’entreprise, mais surtout pour les clients. C’était plus difficile pour nos membres, sachant que plusieurs personnes utilisent nos installations pour différentes raisons de santé , souligne-t-il.

Un délai trop court pour la réouverture des salles à manger

Le chef exécutif des restaurants HeadQuarters et Atari à Ottawa, Alexander McCluskey, se réjouit de pouvoir rouvrir ses salles à manger dès vendredi. Il constate toutefois qu’il s’agit d’un défi de taille à relever.

Cinq jours, ce n’est pas long, d’autant plus que nous sommes déjà ouverts [sur les terrasses]. Je trouve qu’il serait plus idéal d’avoir au moins une semaine d’avis. Mes fournisseurs auront aussi de la difficulté à avoir la nourriture pour nous permettre d’écrire à temps , explique-t-il.

Je suis heureux de repartir les choses, ce n’est juste pas la meilleure plage de temps. Alexander McCluskey, chef exécutif des restaurants HeadQuarters et Atari

Les rassemblements extérieurs de 100 personnes seront également autorisés dès vendredi, à condition qu’une distance de 2 mètres soit respectée, tout comme les rassemblements intérieurs de 50 personnes.

La troisième étape du déconfinement en Ontario prévoit la réouverture de presque tous les espaces publics, qui devront toutefois respecter des mesures sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Outre les centres d’entraînement et les restaurants, les terrains de jeux, les centres communautaires, les cinémas, les théâtres et les salles de concert font partie de la liste des secteurs qui pourront reprendre leurs activités, en limitant le nombre de personnes admises.

Les parcs aquatiques, les saunas et les services de restauration de type buffet sont pour leur part au nombre des industries qui devront encore attendre. C'est également le cas des « activités sportives avec contacts prolongés et délibérés » et des camps pour enfants avec nuitée.

Avec les informations de Jérémie Bergeron