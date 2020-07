Lac-Mégantic : la Coalition pour la sécurité ferroviaire heureuse de travaux effectués

Une multitude de machineries de chemin de fer transportait, lundi, des traverses et des rails pour des réparations à cet endroit, a constaté notre journaliste sur place.

On considère que notre conférence de presse donnée le 6 juillet dernier a porté fruit , s’enthousiasme Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition.

M. Bellefleur dit avoir rencontré deux jours plus tard l’inspecteur en chef du CP qui aurait pris en considération des endroits jugés problématiques par la Coalition.

Selon Robert Bellefleur, d’autres rails et ponceaux se trouvant en direction de Sherbrooke seraient à risque et auraient besoin de réparations urgentes. Il croit que le CP prend la situation au sérieux et trouve la situation encourageante.

Par ailleurs, la semaine dernière, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a déposé une mise en demeure auprès de Transports Canada pour exiger la réfection complète du réseau dans la région d'ici la fin de l'année.

Selon le document juridique préparé par les procureurs Daniel Larochelle et Jean-Claude Boutin, et envoyé au ministre des Transports Marc Garneau, l'avis touche les rails situés entre le point millénaire 1 et 2 sur la subdivision de Sherbrooke, près de la Ville de Lac-Mégantic, et l'état général des rails entre Lac-Mégantic et Farnham.

La Coalition avait d'ailleurs rappellé que ce sont des lacunes importantes dans l’entretien du réseau ferroviaire  (Nouvelle fenêtre) qui ont mené à des déraillements majeurs de convois pétroliers un peu partout au pays après la tragédie de Lac-Mégantic.