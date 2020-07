Maintien des remises à l'eau des gros saumons dans la rivière York

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs maintient l'obligation de remettre à l'eau les saumons de plus de 63 centimètres dans la rivière York, plus précisément dans le secteur entre le côté en aval du pont Wakeham et l'embouchure du ruisseau Patch.

La limite de prises quotidienne demeure de deux saumons de plus de 30 centimètres et de moins de 63 centimètres, pris et gardés, ou de trois pris et remis à l'eau, selon le contingent pris en premier.

Le ministère explique cette décision par les conditions d'eau actuelles qui n'ont pas permis de dresser un portrait clair de la population de saumons dans cette rivière.

Il s'agit d'une condition essentielle à l'autorisation de la récolte de grands saumons, rappelle le directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Rémi Lesmerises.

La pluie des dernières semaines a fait relever l’eau de la rivière York presque à un niveau de printemps. Ça ne prend pas grand-chose pour que la visibilité ne soit pas suffisante pour faire un décompte , explique-t-il.

Rémi Lesmerises est directeur général de la Société de gestion des rivières de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

M. Lesmerises ajoute que le maintien de cette mesure n’est pas signe que les populations de saumon sont trop basses, au contraire.

On a des signes qu’on va avoir une saison de pêche exceptionnelle. On a des indices qui nous font croire qu’il y a beaucoup de poissons dans la rivière, mais on ne pouvait pas se baser sur ces indices indirects là pour déterminer si on pouvait ouvrir ou pas , indique-t-il.

Une autre tentative de dénombrement de saumons devrait avoir lieu à la fin du mois de juillet, pour la fin des remises à l’eau obligatoires le 1er août si possible.