Budget prudent pour le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois

Le budget de fonctionnement se chiffre à 94 M $ et prévoit une déficit de 2,4 M $, qui sera pris à même le surplus accumulé.

Malgré la mise en place de quelques nouvelles mesures de soutien éducatif pour le primaire, le secondaire et l’éducation des adultes, la CSSOB a prévu une baisse de la clientèle au Centre de formation professionnelle. Son budget a donc été revu à la baisse de 3 M $.

Le Centre de formation professionnelle Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le contexte de la COVID-19 laisse d’ailleurs entrevoir beaucoup d’incertitude qui pourrait forcer le CSSOB a revoir son budget au cours des prochains mois, comme l’explique Claudie Brière, directrice du service des ressources financières.

Nous sommes en bonne situation financière, mais le budget pourrait être affecté par la pandémie. Toute nouvelle annonce du gouvernement pourrait avoir une incidence financière qui pourrait modifier les crédits qui nous sont accordés On va suivre ça de près et procéder aux ajustements en temps et lieu si nécessaire , explique-t-elle.

Entretien et informatique

Le budget 2020-2021 du CSSOB prévoit aussi des investissements de 28 millions de dollars pour l’achat d’équipements et l’amélioration des écoles et des centres. Il s’agit d’une augmentation substantielle de 9 millions de dollars par rapport à l’an dernier.

Le Centre a déjà annoncé 1,6 millions de dollars en achats informatiques, dont des ordinateurs portables qui seront remis à chacun des élèves du secondaire à l’automne.

Notons enfin que le Centre de services scolaire réduira son taux de taxe de 14 %, pour le faire passer à 0,1054 /100 $ d’évaluation, soit le taux uniformisé pour tout le Québec.