Les évacués du barrage Rivers peuvent rentrer chez eux

Le gouvernement du Manitoba annonce que l’évacuation de la vallée en aval du barrage Rivers est terminée et que tous les résidents peuvent rentrer chez eux. Des pluies torrentielles avaient fait augmenter le niveau d’eau et forcé l’évacuation d’une centaine de personnes .

Une étude effectuée avec des sondes ne montre aucun dommage important et le gouvernement du Manitoba a maintenant repris confiance en la structure, indique le ministre de l'Infrastructure, Ron Schuler, dans un communiqué.

Nous remercions les évacués pour leur compréhension et nous sommes heureux d'annoncer qu'ils peuvent maintenant rentrer chez eux , dit le ministre.

L'évaluation technique basée sur les conditions actuelles ne montre aucun dommage substantiel encouru par le barrage par des débits [d’eau] record au cours des deux dernières semaines , poursuit-il.

Une quantité de pluie sans précédent a provoqué des niveaux d'eau très élevés sur la rivière Little Saskatchewan, touchant ainsi les municipalités de Riverdale, Whitehead et Cornwallis et la Ville de Brandon.

L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba informera les municipalités des procédures de retour sécuritaires pour les résidents.

Par précaution, les autorités provinciales continueront la surveillance du barrage 24 heures sur 24, jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse davantage. La province recommande que toute utilisation du lac Wahtopanah, qui est retenu par le barrage, soit suspendue.