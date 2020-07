COVID-19 : restaurants et cinémas fermés dans toute la Californie

La Californie avait été le premier état à imposer un confinement général en mars dernier, mais le nombre de cas continue d'exploser depuis plusieurs semaines et s'établit à près de 330 000, dont plus de 7000 morts.

Pour endiguer le phénomène, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé lundi la fermeture des salles de restaurant et cinémas dans tout l'état, et d'une série de commerces et services (coiffeurs, salles de sports, lieux de culte, etc.) dans une trentaine de comtés à risque, dont Los Angeles.