Importante panne d'électricité au Bas-Saint-Laurent

Plus de 23 000 clients répartis dans les MRC de la Mitis, de Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata manquaient toujours de courant vers 16 h 35 lundi.

Plus tôt dans la journée, 49 470 clients ont été privés d'électricité dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata. Le secteur le plus touché a été celui de Rivière-du-Loup. Un peu plus de 4 500 clients sont toujours privés d'électricité dans le secteur de Rivière-du-Loup.

La porte-parole d'Hydro-Québec Catherine Bujold précise qu'il s'agit de divers incidents sur des lignes de transports. Il s'agit de plusieurs pannes distinctes qui ne peuvent pas être causées par un seul et même bris.

Mme Bujold anticipe un rapide retour à la normale.

Un de ces incidents est survenu vers 13 h 45 au poste de Rivière-du-Loup. Des analyses sont toujours en cours pour comprendre la nature de l'incident. Le problème a été réglé à distance, selon Hydro-Québec, et en 15 minutes, près des deux tiers des abonnés avaient retrouvé l'électricité.

À peu près au même moment, 5000 abonnés d'un autre réseau à Baie-Comeau, sont aussi privés de courant.