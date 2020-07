Éloigné du baseball, Philippe Langlois frappe à la porte de la GRC

Déjà strict et rigoureux, le processus pour y accéder est quelque peu ralenti par la COVID-19. Plus de neuf mois après avoir commencé le processus, Philippe Langlois est maintenant à l’étape des références. Actuellement, la GRCGendarmerie royale du Canada contacte ses récents employeurs pour en apprendre davantage sur son profil.

C'est ici que Philippe Langlois désire faire son entrée dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Auparavant, il s’est notamment soumis à une entrevue téléphonique et à un suivi de celle-ci servant à vérifier ses réponses et à en approfondir d’autres. De ce que j’ai compris, suivront le polygraphe et la vérification des antécédents.

Ensuite, il pourra faire son entrée à l'École de formation de la GRCGendarmerie royale du Canada , à la division Dépôt, située à Regina, pour une durée de six mois. Pour l’instant, il ignore à quel endroit il sera positionné après sa formation. Il a fait part des trois provinces qui feraient davantage son bonheur : la Saskatchewan, l’Alberta et le Québec.

Je ne sais pas si je vais aboutir dans l’un de ces endroits, ça va aussi dépendre de leurs besoins. S’ils ont des besoins au Nord ou en Colombie-Britannique, ils vont m’envoyer là-bas. La GRCGendarmerie royale du Canada nous dit souvent qu’on doit être mobile et à l’aise devant l’inconnu , explique Philippe Langlois, qui ira où on lui dira.

Relation à distance à prévoir

Si Philippe Langlois a choisi de s’établir à Regina il y a un peu plus d’un an, c’est qu’il est tombé sous le charme d’une Réginoise, Madison Jerome, qu’il a rencontrée à Muscatine Community College, en Iowa, où ils jouaient et étudiaient tous les deux.

Déjà détentrice d’un baccalauréat en kinésiologie, elle tentera de décrocher un second diplôme, cette fois en physiothérapie, à l’Université de la Saskatchewan, ce qui signifie qu’elle devra déménager à Saskatoon tandis que son compagnon restera à Regina avant de mettre le cap sur une destination toujours inconnue.

Ce ne sera pas un défi pour nous, jure Philippe Langlois. Ce ne sera pas la première fois que nous vivrons notre relation à distance. Et notre but sera de se retrouver au même endroit à nouveau.

Philippe Langlois, photographié avec sa copine, après un match de baseball le 4 août 2017. Photo : fournie par Philippe Langlois

Relation différente avec le baseball

Pendant une bonne partie de sa vie, le natif de Victoriaville, au Québec, ne vivait que pour le baseball. Sa passion l’a mené jusqu’à l’Université de Niagara, dans l’état de New York.

Il a également joué pendant deux étés avec les Red Sox de Regina avant de troquer son gant pour le rôle d’entraîneur adjoint de l'équipe pendant l’été 2019. Mais depuis, sa relation avec son sport a grandement changé.

Je demeure actif dans une ligue de niveau senior. Ce n’est plus compétitif comme avant. Je suis passé à autre chose. Avant, le baseball était le centre de ma vie, mais aujourd’hui, je joue pour le plaisir. Je vois maintenant ça comme un loisir, et non une passion.