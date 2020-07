Matty Moroun, milliardaire propriétaire du pont Ambassadeur, est décédé

Manuel « Matty » Moroun, protagoniste clé de la saga des ponts entre Windsor et Détroit, est mort à l'âge de 93 ans. Il était le propriétaire du pont Ambassadeur, soit le seul lien transfrontalier privé entre le Canada et les États-Unis.

La nouvelle est rapportée par de nombreux médias de Détroit. Radio-Canada n'a pu le confirmer de façon indépendante.

Homme d'affaires américain plutôt discret, Matty Moroun était connu comme un rival imposant à Ottawa dans la construction d'un second lien au-dessus de la rivière Détroit afin de faciliter la liaison dans ce corridor commercial. Le pont Ambassadeur est le lien le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis.

La famille Moroun, qui détient le contrôle du pont Ambassadeur depuis 1979, s'était farouchement opposée au projet fédéral d'un nouveau pont, souhaitant conserver son monopole.

En 2018, le gouvernement fédéral avait finalement entamé la construction du pont international Gordie-Howe.