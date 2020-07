Le Manitoba ne compte plus qu'un seul cas actif de COVID-19, ont annoncé les autorités sanitaires lundi. Cela fait maintenant 13 jours de suite que la province n'a pas recensé de nouveaux malades.

Trois personnes supplémentaires ont été guéries de la maladie depuis la semaine dernière, ce qui fait baisser le nombre de cas actif dans la province à un.

Par ailleurs, aucun malade ne se trouve à l’hôpital et le nombre total de cas présumés et confirmés depuis le début de la pandémie reste à 325. Le Manitoba a enregistré 7 morts liées au SRAS-CoV-2.

Depuis le début du mois de février, 71 559 tests ont été effectués au Manitoba, dont 798 vendredi, 1149 samedi et 573 dimanche.

Nous avons de plus en plus de rapports de personnes qui ne respectent pas la distanciation sociale à l’intérieur comme à l’extérieur , avertis le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin. Il donne l’exemple de rassemblements sur les plages, dans les parcs et dans les restaurants au Manitoba.

Nous devons continuer à respecter les mesures qui nous ont permis d’en arriver là, le virus restera avec nous pendant un bon moment , affirme-t-il.

Cependant, les chiffres favorables de la province permettent d’être optimiste, ajoute Brent Roussin. Nous préparons maintenant des plans pour assouplir davantage les restrictions , dit-il, notamment ce qui concerne les rassemblements à l’extérieur. Nous n’avons pas encore de dates précises, mais nous y travaillons .

Nouveau comité de virus respiratoires

L’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, indique que la province a créé un nouveau comité afin de se préparer pour une saison de la grippe et de la COVID-19. Le comité est composé de représentants de la santé publique et d’autres administrateurs du système de santé.

Nous sommes au point où nous avons ce Comité directeur de virus respiratoires, nous préparons des plans pour la saison de la grippe et de la COVID concurrente cet automne [...] ou bien cet hiver , dit-elle.

L’une des priorités du comité sera de développer une stratégie pour augmenter le taux de Manitobains qui obtiennent le vaccin contre la grippe, selon Mme Siragusa.

Le comité examine aussi des stratégies pour assurer que les hôpitaux manitobains ont une capacité suffisante en cas de flambées importantes de la COVID-19.

Le taux d’occupation de lits aux soins intensifs est de moins de 70 %, soit plus bas que la normale, et le taux l’occupation des lits d’hôpital est en dessous de 80 % à Winnipeg et en dessous de 70 % à l’extérieur de la ville, dit-elle.

En somme, nous sentons que nous sommes dans une situation stable, mais nous allons continuer à suivre nos indicateurs de très près, ajoute Lanette Siragusa.

Par ailleurs, Info Santé devient responsable de l’unité d’enquête sur la COVID-19, chargée de retracer les contacts possibles de personnes atteintes du virus. Cette réallocation de ressources est due à une baisse du volume d’appels à Info Santé, et du nombre de personnes qui consultent l’outil de dépistage en ligne d’Info Santé.