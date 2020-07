Des parents exigent des services d’obstétrique et de pédiatrie à Dolbeau-Mistassini

Plus de 100 citoyens ont signé une lettre ouverte destinée à la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé. La missive vise à réclamer le rétablissement des services d’obstétrique et de pédiatrie à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini.