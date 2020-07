Gaz à effet de serre : l'Ontario et des groupes environnementaux en cour

Les conservateurs avaient annulé à l'automne 2018 le programme de plafonnement et d'échange des libéraux, ce qui avait ramené les cibles de réduction de ces émissions à des niveaux moins ambitieux.

Les conservateurs en Ontario souhaitent réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sous leurs niveaux de 2005. Le gouvernement précédent prévoyait de les réduire de 37 % par rapport aux niveaux de 1990, qui étaient plus faibles que ceux de 2005.

L'audience se déroulait lundi devant les juges de la Cour supérieure de l'Ontario. Les audiences se tiennent de façon virtuelle, COVID-19 oblige.

Le gouvernement Ford qui avait déposé ce printemps sa requête en radiation au sujet d'un recours judiciaire soutient devant la Cour supérieure de l'Ontario que la cause des sept jeunes Ontariens est sans fondement, parce qu'elle est dénuée d'arguments juridiques. Leur recours constitutionnel n'est pas arbitrable , estime son avocat Padraic Ryan.

Dès le début des audiences de lundi, Me Ryan rappelle que les conservateurs ont été élus de façon démocratique en Ontario en juin 2018 et qu'ils ont toute la latitude dans la province pour déterminer les politiques environnementales qu'ils jugent raisonnables.

Rod Phillips était le ministre de l'Environnement de l'Ontario lorsque les conservateurs ont établi des cibles moins ambitieuses que les libéraux en matière de lutte contre les changements climatiques. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'avocat ajoute que les tribunaux n'ont pas à intervenir dans l'exercice du pouvoir exécutif et que la Cour supérieure devrait s'abstenir de se prononcer sur cette cause. Il ne revient pas aux tribunaux de juger si les intentions du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique sont justes ou mauvaises , précise Me Ryan.

Il souligne en outre que le recours des sept plaignants ne repose que sur des suppositions entourant les menaces que les changements climatiques représentent sur la santé des Ontariens.

Jeff Yurek est l'actuel ministre de l'Environnement de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il n'existe aucun lien de cause à effet entre les cibles que s'est fixées le gouvernement et les risques appréhendés , poursuit Me Ryan. Selon lui, le recours constitutionnel n'est basé que sur des hypothèses sur ce que l'avenir réserve aux Ontariens en 2030.

Position opposée

Le groupe Écojustice qui défend la cause des sept plaignants compte démontrer lundi après-midi que la décision des conservateurs d'abaisser les cibles de réduction des émissions risque au contraire d'aggraver l'impact des changements climatiques sur la santé et l'emploi des générations futures en Ontario.

Ses avocats vont notamment expliquer à la juge Carole Brown que la décision des conservateurs enfreint les articles 7 et 15 de la charte canadienne.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

S'appuyant sur une jurisprudence solide, le second avocat du gouvernement, Zachary Green, affirme toutefois que ces deux articles ne donnent aucune obligation aux gouvernements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

