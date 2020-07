L'importance de ranger ses mangeoires à oiseaux pour éviter d'attirer les ours

Le centre de réadaptation pour les ours noirs, Black bear rescuer Manitoba, conseille aux gens de ranger leur mangeoire à oiseaux afin d’éviter d’attirer des ours.

Selon l’organisme, trois oursons ont perdu leur mère, car celle-ci a tenté d’entrer dans une maison de Pinawa dans le sud-est du Manitoba et a été abattue par le propriétaire.

Deux des trois oursons ont été amenés au centre, vendredi, et le troisième est toujours porté disparu.

D’après Conservation Manitoba, un nombre plus élevé que la normale d’incidents impliquant des ours noirs a été signalé cet été. L'organisme précise que les causes les plus courantes sont les mangeoires pour les oiseaux, qui les attirent. Conservation Manitoba dit enquêter sur l'incident de Pinawa, tout en recherchant le troisième ourson.

La propriétaire du centre de réadaptation Black bear rescuer Manitoba, Judy Stearn, explique qu’une fois que les ours ont goûté aux graines d’oiseaux dans une mangeoire, ils traîneront dans le coin, surtout si la mangeoire est continuellement remplie.

Mme Stearn indique que quand les ours sont aperçus dans ces circonstances, l’idéal serait d’éviter de tuer la femelle, si c’est possible.

Pour l’amour des petits oursons , lance-t-elle.

Les mangeoires à oiseaux attirent les ours, selon la propriétaire du centre de réadaptation Black bear rescuer Manitoba, Judy Stearn. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik/CBC

D’après Judy Stearn, bien que les oursons amenés au centre sont en bonne santé, vivre à l’intérieur sans leur mère les rend agités.

Ils ont beaucoup de stress et de souffrance mentale pour eux. Un des petits oursons de Pinawa a braillé toute la matinée , raconte-t-elle.

En plus de deux oursons de Pinawa, le centre a également récupéré, vendredi, un ourson de la région de Richer.

Ces animaux seront nourris et soignés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être relâchés dans la nature, explique Judy Stearn.

Au total, le centre s’occupe actuellement de 15 oursons, dit-elle.

Autres conseils de Conservation Manitoba pour protéger les ours Ne pas les nourrir

Garder les chiens en laisse lors des marches

Entreposer les ordures dans un contenant résistant aux ours ou à l’intérieur

Sécuriser les tas de compost

Laisser les barbecues brûler pendant environ deux minutes après la cuisson pour consumer la graisse et éliminer les odeurs et nettoyer les bacs à graisse après chaque utilisation

Éviter de nourrir les animaux domestiques à l’extérieur

Utiliser des clôtures électriques pour sécuriser les poulaillers et les ruches d’abeilles

Avec des informations de Peggy Lam