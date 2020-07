La province augmente le financement des services policiers de Regina et de Saskatoon

Selon le gouvernement, le financement permettra, à Regina comme à Saskatoon, de soutenir le travail des agents spécialisés en santé mentale, des équipes qui recueillent des informations sur les crimes liés aux gangs de rue ainsi que des policiers qui enquêtent sur les cas d’exploitation d’enfants.

Le financement renforce également la sécurité des collectivités et le soutien des services policiers , souligne la ministre des Services correctionnels et des Services de police de la Saskatchewan, Christine Tell.

Le ministère des Services correctionnels et des Services de police de la Saskatchewan alloue ainsi 4,95 millions au Service de police de Regina dans le cadre du programme de subventions à la police municipale pour financer 40 postes au sein de l’équipe.

Il s’agit d’une augmentation de 90 000 $ par rapport à l’année dernière.

Un autre montant de 900 000 $ est également versé par la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI) dans le cadre de l’initiative Combined Traffic Services Saskatchewan, ce qui permettra de payer le travail de 5 agents.

Le Service de police de Saskatoon, quant à lui, bénéficie d’un financement de 4,98 millions de dollars dans le cadre du programme de subventions à la police municipale pour financer 43 postes au sein de l’équipe pour l’exercice 2020-2021.

Cela représente une hausse de plusieurs dizaines de milliers de dollars par rapport à l’année dernière.

Tout comme le Service de police de Regina, celui de Saskatoon obtient 900 000 $ de plus en provenance de la SGISociété d’assurances de la Saskatchewan pour payer 5 policiers au sein du programme Combined Traffic Services Saskatchewan.

Le bien-être de la communauté est un travail complexe et nous devons de plus en plus tendre la main et établir des partenariats entre les gouvernements [...] pour réussir dans ce domaine , admet, dans un communiqué, le maire de Saskatoon, Charlie Clark.

Avec les informations de Grégory Wilson