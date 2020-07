Un python en cavale dans le secteur de Hull depuis plusieurs jours

Selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , qui a consulté la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), il s’agit d’un python royal mesurant un peu plus d’un mètre.

Le propriétaire a contacté le SPVGService de police de la Ville de Gatineau pour signaler la disparition de son serpent vendredi dernier, mais le reptile manquait à l'appel depuis plusieurs jours déjà , selon la police.

Le service de police demande à quiconque trouverait le serpent d’appeler au 819 246 0222 et de ne pas le manipuler.

Le python royal est populaire comme animal de compagnie. Le serpent a tendance à se mettre en boule lorsqu’il se sent menacé, un comportement qui lui vaut le surnom en anglais de ball python (python boule).

Un individu adulte mesure en moyenne 1,2 mètre, mais il peut atteindre une taille maximale d’environ 1,82 mètre.

Le python royal est principalement nocturne et il est à l’aise dans les endroits chauds ainsi que les lieux plus frais et humides.