L’ex-chef de Wôlinak Denis Landry acquitté de fraude

La Direction des poursuites criminelles et pénales a annoncé qu’aux termes de l’enquête préliminaire, elle n’avait pas suffisamment de preuve pour poursuivre les procédures judiciaires et amorcer un procès.

On reprochait à Denis Landry d’avoir reçu plusieurs remboursements pour des dépenses non justifiées totalisant plus de 5000 $. Parmi celles-ci, des frais juridiques, des remboursements pour une chasse communautaire et des remboursements de frais pour des certificats de naissance pour ses parents et lui.

On me réclamait notamment une carte de la ZEC Louise-Gosford, mais ça, c’est lors de la négociation avec la ZEC pour que les Abénakis aient un droit de chasse. Ce n’est pas une carte qui m’appartenait personnellement, elle est restée au bureau. Concernant la chasse communautaire, c’était une carte de sentier tout à fait justifiée , a expliqué Denis Landry.

L’ex-chef estime faire l’objet d’une vendetta par l’actuel chef de bande, instigateur de la plainte et principal témoin lors de l’enquête préliminaire

Je me sens lésé dans cette affaire parce qu’il s’agit seulement d’une attaque politique. Je ne peux pas en vouloir à la Cour du Québec d’avoir embarqué là-dedans parce que ce n’est pas clair, même nous on doit garder les vieux jugements et s’y référer. Ce que je peux vous dire, c’est que si quelqu’un fait attention aux dépenses, c’est bien moi. C’est la troisième fois qu’on faisait une enquête sur moi sans dénouement , conclut-il, disant faire l’objet d’acharnement.

Selon Denis Landry, il serait temps de tenir de nouvelles élections au conseil de bande. Il entend s’y présenter comme candidat.