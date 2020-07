Une Winnipégoise poursuit le Centre des sciences de la santé pour la mort de son frère

Dans les documents de la poursuite déposés à la Cour du Banc de la Reine le 8 juillet, Sandra Klassen allègue que son frère serait mort à cause d’un retard de diagnostic et d’un manquement à la supervision, aux soins et au traitement appropriés. Selon ces documents, Brian Childs avait une pneumonie non diagnostiquée qui a été découverte lors de son autopsie.

Historique

Brian Childs avait été admis au Centre des sciences de la santé à cause d'un mésothéliome, une forme de cancer du poumon associée à une exposition à l’amiante. Il souffrait également de sclérose en plaques.

Le 31 août 2018, il a disparu et a été retrouvé 12 heures plus tard dans une salle de bain au rez-de-chaussée de l’hôpital.

Dommages et intérêts

Sandra Klassen réclame des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts punitifs en raison du manque total de soins.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Les accusés nommés dans la poursuite sont le Centre des sciences de la santé, l’Office régional de la santé de Winnipeg et deux travailleurs de la santé non identifiés.

Dans un courriel envoyé à CBC News, le porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Paul Turenne, a indiqué que l’autorité sanitaire ne répondrait aux allégations de Mme Klassen qu'en cour.

Dimanche, aucune déclaration de défense n’avait été déposée.

Avec des informations de Cameron Maclean