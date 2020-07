24 régions ontariennes peuvent passer à la 3e étape du déconfinement

Le gouvernement de Doug Ford annonce que 24 régions ontariennes passeront vendredi à la troisième étape du déconfinement. Dix autres dont Toronto, le Niagara et Windsor-Essex devront attendre.

À cette troisième étape, presque tous les espaces publics pourront rouvrir, mais des mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19 continueront de s'appliquer.

D'autre part, des lieux considérés à haut risque ne pourront rouvrir. C'est le cas notamment des parcs d'attraction et parcs aquatiques, des saunas, des buffets et des planchers de danse dans les bars et restaurants.

Les rassemblements plus nombreux seront permis. La limite passera à 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur, à condition que la distance de deux mètres soit maintenue.

Les cercles sociaux continueront toutefois d'être limités à 10 personnes, peu importe l'étape à laquelle en est le déconfinement dans la région.

Moins de cas

En tout, la province dénombrait 116 cas lundi. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a souligné dans un message sur Twitter, que 29 des 34 régions de santé recensaient cinq cas ou moins; 21 sur 29 n'en avaient aucun.

La ministre a qualifié la troisième étape de la réouverture de progressive et sécuritaire .

Les règles pourront être davantage assouplies ou, au contraire, resserrées de nouveau, selon l'avis du médecin hygiéniste en chef et des experts en santé publique.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, et la ministre de la Santé, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Vingt-quatre régions sont passées à l'étape 2 du déconfinement il y a un mois, ce qui a permis notamment aux salons de coiffure, aux centres commerciaux et aux terrasses de restaurant d'accueillir à nouveau les clients.

Sept autres régions ont suivi le 19 juin, puis deux autres, Peel et Toronto, cinq jours plus tard.

De nombreux travailleurs agricoles migrants ont contracté la COVID-19 dans la région de Windsor-Essex. Photo : La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

La région de Windsor a dû attendre plus longtemps avant d'assouplir les mesures sanitaires, en raison des éclosions parmi les travailleurs saisonniers des exploitations agricoles. Les villes de Leamington et Kingsville, les dernières de la province, ont finalement obtenu le feu vert le 6 juillet.

Le premier ministre Doug Ford a d'ailleurs promis, en signe de solidarité, qu'il recevrait sa première coupe de cheveux dans une de ces villes.

Lundi, il a annoncé qu'il se rendrait jeudi dans la région de Windsor-Essex.